За прошедшие сутки выявлены 477 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек

В четверг в Латвии выявлены 477 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о восьми смертях.

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Один скончавшийся был в возрасте от 60 до 69 лет, четверо умерших были в возрасте от 70 до 79 лет, двое умерших были в возрастной группе 80 - 89 лет и ещё один скончавшийся был в возрасте от 90 до 99 лет.

Всего за сутки проведены 15 458 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,1%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 405 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразился 130 271 человек.