За прошлую неделю заболеваемость гриппом снизилась на 27,6%

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за неделю с 3 по 9 апреля средняя интенсивность гриппа в Латвии снизилась на 27,6%.

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На прошлой неделе средняя интенсивность гриппа в Латвии была охарактеризована как низкая — 28,4 случая на 100 000 жителей, тогда как на предыдущей неделе этот показатель составлял 39,2.

Снизилось и количество больных, обратившихся в амбулаторно-поликлинические учреждения по поводу острой инфекции верхних дыхательных путей (ОРВИ) — 1225 больных или 1740,8 случая на 100 000 жителей. Неделю назад было 1960,3 случая на 100 000 жителей. Заболеваемость была выше у детей в возрасте до четырех лет.

В связи с пневмонией обратились к медикам 16 больных, или в среднем 22,7 на 100 000 жителей, тогда как на предыдущей неделе было 21,6 на 100 000 жителей. Наибольшая заболеваемость пневмонией зарегистрирована у взрослых в возрасте старше 65 лет.

На прошлой неделе в практиках семейных врачей зарегистрировано 20 клинических случаев гриппа, чаще всего заболеваемость наблюдалась в Риге. Более высокая заболеваемость у детей до четырехлетнего возраста.

Из стационарных лечебных учреждений, принимавших участие в мониторинге, поступили сообщения о 14 госпитализированных больных гриппом и 4 госпитализированных больных с пневмонией, вызванной гриппом.

Также из больниц, участвующих в мониторинге, поступило 95 госпитализированных пациентов с инфекцией Covid-19, что меньше, чем неделей ранее, когда было получено 105 сообщений.