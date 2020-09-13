За пять лет в Латвии вдвое выросло число пенсионеров, получающих 1500 и более евро в месяц

Согласно отчету Государственного агентства социального страхования (VSAA), на июнь этого года в Латвии приходилось 4373 жителей пенсионного возраста, пенсия которых составляет менее 20 евро, и еще 1058 человек, получающих от государства от 20 до 30 евро в месяц. В свою очередь, 3090 латвийцев получают пенсию от 1500 евро и выше — причем сейчас их число вдвое больше, чем еще пять лет назад.

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Как сообщается на сайте VSAA, в 2016 году в Латвии насчитывался 1421 житель с пенсией в 1500 и более евро, и затем год за годом это число растет: в 2017 году получающими такие суммы числилось 1 742 человека, в 2018 году — 2091 человек, в 2019 году — 2584 человек.

Однако наиболее часто латвийцы получают пенсии в районе от 300 до 330 евро: согласно официальным данным, в стране числятся 73 393 получателя в таком размере.

Всего в стране по ситуации на июнь 2020 года был 446 051 пенсионер, причем данные VSAA за последние пять лет показывают постоянное снижение их числа (461 579, 457 002, 451 571, 449 780 и 446 051 с 2016 по 2020 год соответственно.

Напомним, что 1 октября в Латвии будет проведена очередная индексация пенсий и компенсаций. Надбавка полагается тем, кто получает пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет, потери кормильца, также компенсации, назначенные или пересчитанные до 30 сентября 2020 года.

Индексации подлежат все виды пенсий, размер которых не превышает 454 евро. Если размер пенсии или компенсации превышает 454 евро, индексация будет проведена в отношении только той части назначенной суммы, размер которой составляет 454 евро.