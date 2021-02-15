За пять лет в Латвии зарегистрировано 687 самоубийств

За последние пять лет в Латвии зафиксировано 687 самоубийств, сообщил начальник Государственной полиции Арманд Рукс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Как отмечает LETA со ссылкой на данные Госполиции, в 2016 году зарегистрировано 168 самоубийств, в 2017 году — 158, в 2018 году — 104, в 2019 году — 126, в 2020 году — 131 самоубийство.

Рукс предположил, что небольшой рост числа самоубийств в прошлом году могло вызвать эмоциональное состояние людей в период пандемии Covid-19. "Однозначно, температура настроения общества повышена, присутствуют стресс и негативность", — добавил глава Госполиции. При этом он отметил, что 131 самоубийство для такой небольшой страны как Латвия, на фоне остальной Европы — это много.