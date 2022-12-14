За смерть еще одного жителя после вакцинации от Covid-19 государство заплатит 142 290 евро

Во вторник, 13 декабря, правительство решило выделить средства в размере 142 290 евро на выплату компенсаций за случай, когда в результате вакцинации от Covid-19 здоровью пациента был причинен вред.

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Государственное агентство лекарств (ZVA) 1 декабря этого года приняло решение о выплате компенсации в размере 142 290 евро за тяжелый вред здоровью или жизни пациента, вызванный побочными эффектами от вакцины Comirnaty.

Средства будут выделены Министерству здравоохранения из госбюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".

Как подтвердили агентству LETA в ZVA, это уже четвертый случай, когда было принято решение о выплате компенсации.

В одном случае было принято решение о выплате компенсации в размере 10 000 евро за умеренный вред здоровью пациенту, вызванный побочными эффектами вакцины Pfizer. В свою очередь, во втором случае решено выплатить максимальную компенсацию в размере 142 290 евро, поскольку в результате вакцинации препаратом AstraZeneca был причинен серьезный вред жизни пациента, что привело к его смерти. ZVA приняло решение выплатить наследникам пациента компенсацию пропорционально доле наследства, то есть по 47 430 евро каждому.

Кроме того, ZVA приняло решение о выплате компенсации в размере 5000 евро за вызванный вакциной Janssen от Covid-19 ущерб средней тяжести здоровью пациента.

Решения о предоставлении компенсаций принимает ZVA. Согласно закону об управлении инфекцией Covid-19, заявление о выплате компенсации можно подать не позднее двух лет со дня обнаружения ущерба, но не позднее трех лет со дня вакцинации.

На компенсацию могут претендовать те люди, которые были привиты в Латвии вакциной, зарегистрированной в Европейском агентстве лекарственных средств, а здоровью причинен вред, вызванный указанными в инструкции по применению побочными эффектами. Компенсация выплачивается в случае, если в результате вакцинации появились стойкие или длительные нарушения здоровья, из-за которых работоспособность пациента не восстанавливалась в течение по крайней мере 26 недель.

Для подачи требования о получении компенсации необходимо заполнить форму заявления и приложить заключение врача о возможной причинно-следственной связи с побочным эффектом, вызванным вакциной Covid-19, и ущербом, причиненным здоровью или жизни пациента, а также как медицинские документы, подтверждающие это.

В случае смерти пациента наследник может предъявить подать заявление на получение компенсации, приложив справку о доле имущества супруга или свидетельство о праве на наследство, протокол патологоанатомического исследования или заключение судебно-медицинского эксперта.

При этом не предполагается компенсация ущерба после вакцины от Covid-19, если ущерб здоровью или жизни пациента не связан напрямую с побочным действием препарата. Например, если человек утверждает, что произошедшая по его вине авария случилась, поскольку он потерял сознание, что было вызвано побочным эффектом от прививки, доказать прямую связь ситуации с побочными эффектом от вакцинации будет невозможно.