За спасение вековых деревьев в окрестностях Тейки за три недели собрали 10 000 подписей

Рижские активисты за три недели собрали более 9 900 подписей за то, чтобы на месте бывшего велотрека Marss на Бривибас, 207, был построен парк. Таким образом от вырубки будут спасены растущие там деревья.

Инициативу на Manabalss.lv создало движение за инновации Vefresh и общество окрестностей Тейки. Они взялись собрать подписи до 15 января, после чего инициатива будет передана в Министерство финансов и госпредприятие Valsts nekustamie īpašumi.

Как пишут авторы инициативы, это место с начала прошлого века было зеленой общедоступной территорией. Там растут десятки столетних деревьев, и сделать там парк можно с минимальными затратами. Как отмечают активисты, район Тейки и VEF — один из немногих в Риге, где нет своего парка.

Рижская дума поддерживает эту идею, но территории принадлежит государству, и Valsts nekustamie īpašumi планирует там построить офисное здание. Для этого придется вырубить деревья.

Хотя финансирование на строительство здания еще не найдено, и дата начала строительства неизвестна, вырубку планируют начать в ближайшее время.