За средне-тяжелые и тяжелые побочные эффекты после вакцинации будут выплачивать компенсацию
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В четверг, 4 ноября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о контроле распространения инфекции Covid-19, согласно которым лицам, у которых после прививки от коронавируса появились средне-тяжелые побочные эффекты или нанесен серьезный ущерб здоровью, будет выплачена компенсация.

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Первоначально в предложенной правительством версии компенсация предусматривалась только в случае возникновения серьезного ущерба, то есть, если появились серьезные нарушения здоровья и они останутся на всю жизнь. Однако после предложения оппозиционного депутата Юлии Степаненко компенсация полагается также тем пациентам, которым в результате вакцинации был причинен средне-тяжелый вред.

Как сообщалось, ранее на заседании комиссии Сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции с таким решением согласился и председатель комиссии Юрис Ранцанс. По его мнению, было бы соразмерно предоставить такую ​​компенсацию и, по крайней мере, оплату медицинских расходов, возникших в результате полученной вакцины.

С этой идеей на заседании комиссии согласился и омбудсмен Юрис Янсонс, заявив, что должны быть механизмы компенсации. Ранее он заверял, что только в случае серьезного ущерба здоровью или жизни должна быть компенсация, а в случае умеренного ущерба это спорный вопрос.

Ранцанс указал, что даже если у одного из миллиона человек будут средне-тяжелые побочные эффекты и они попадут в больницу, где они будут лечиться в течение месяца после вакцинации Covid-19, государству придется возместить затраты на лечение. По его мнению, было бы несправедливо, если бы власти обязывали вакцинироваться, но в случае необходимого лечения не покрывали затрат. При этом Ранцанс добавил, что в случае покраснения и температуры компенсации не будет.

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