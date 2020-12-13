За сутки больше всего заболевших Covid-19 в Риге, Даугавпилсе и Резекне

Почти половина от выявленных за сутки 629 новых случаев Covid-19 констатированы в Риге и Даугавпилсе, за ними следуют Елгава и Резекне, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Риге за минувшие сутки зарегистрировано 178 новых случаев, в Даугавпилсе — 129, в Елгаве — 19 новых случаев,а в Резекне — 30.

В Вентспилсе за сутки зарегистрировали 16 новых заболевших, в Юрмале — 14, в Екабпилсе, Елгавском и Озолниекском крае — по 13, в Даугавпилсском крае — 11, в Огрском крае — 10.

Согласно данным ЦПКЗ, на сегодняшний день самое большое число заболевших в Риге (3144 человек), в Даугавпилсе (1155), Елгаве (393), Крустпилсском крае (218), Екабпилсе (196), Юрмале (184), Резекне (160), Вентспилсе (153), Кекавском крае (149), Марупском крае (132).