За сутки больше всего заразившихся Covid-19 выявили в Риге, Мазсалаце и Балви
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По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, из 424 новых случаев заболевания Covid-19 в Латвии больше всего больных оказалось в Риге, а также в Мазсалаце, Балви и их окрестностях.

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В Риге за минувшие сутки зарегистрировано 149 новых случаев инфицирования Covid-19. Всего за 14 дней в столице заболели 3497 человек.

В Мазсалацском крае за сутки зафиксировано 28 новых заразившихся, а за 14 дней общее количество инфицированных достигло 40 человек. В Балви за сутки 27 новых случаев, в течение двух недель — 151 случай. В Елгаве эти показатели, соответственно 19 и 381, в Даугавпилсе — 16 и 580.

За последние две недели наибольшее количество заразившихся Covid-19 также зарегистрировано в Юрмале — 384 человека, Лиепае — 259 человек, Резекне — 222 человека, Олайнском крае — 196 человек и в Адажском крае — 192 человека.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Балви Даугавпилс Резекне
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