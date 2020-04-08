За сутки Covid-19 подтвержден у 29 пациентов, общее количество заболевших — 577

За прошедшие сутки выявлено 29 новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 577 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1461 человек, в целом с начала распространения вируса в Латвии — 24 036.

В больницах находится 39 пациентов с Covid-19, у 36 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Два человека скончались, ожидается заключение о причинах смерти еще одного человека.

Напомним, что накануне, 7 апреля, Кабинет министров продлил объявленный в Латвии из-за распространения Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая. Режим был объявлен 13 марта, введен ряд запретов и ограничений.