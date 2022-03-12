За сутки количество пациентов в больницах с Covid-19 сократилось на 110 человек

За истекшие сутки количество пациентов с "Covid-19" в латвийских больницах уменьшилось с 1082 до 972 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В пятницу, 11 марта, были госпитализированы 123 пациента с "Covid-19", выписаны 208 человек.

С основным диагнозом "Covid-19" в больницах находятся 418 человек, из них у 381 среднетяжелое течение заболевания, состояние 37 человек - тяжелое.