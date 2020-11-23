За сутки подтверждено 116 новых случаев Covid-19, умерли девять человек, в больницах — 437 пациентов

В воскресенье в Латвии подтверждено 116 новых случаев Covid-19, 9 инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Трое умерших пациентов входили в возрастную группу 65-75 лет, еще шестеро — 80-90 лет.

За прошедшие сутки сделано 2256 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 13 236 человек, выздоровели 1635 человек.

На сегодняшний день в больницах находятся 437 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки было госпитализировано 45 пациентов.

У 414 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 23 человека находятся в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц за прошедшие сутки 13 человека, а с начала пандемии — 1012.