За сутки подтверждено 642 новых случая Covid-19, умерли семь человек

В пятницу в Латвии подтверждено 642 новых случая Covid-19, семеро инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Шесть умерших пациентов входили в возрастную группу 75-83 лет, еще один — 90-05 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 163 инфицированных Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 7204 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,9%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 12 744 человек. По данным на 17 ноября, выздоровели 1557 человек.
На сегодняшний день в больницах находятся 399 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За прошедшие сутки было госпитализировано 43 пациента.
У 375 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 24 человека находятся в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц за прошедшие сутки 52 человека, а с начала пандемии — 977.