За сутки подтверждено 642 новых случая Covid-19, умерли семь человек
Foto: Imago/Scanpix/LETA

В пятницу в Латвии подтверждено 642 новых случая Covid-19, семеро инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Шесть умерших пациентов входили в возрастную группу 75-83 лет, еще один — 90-05 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 163 инфицированных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 7204 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 12 744 человек. По данным на 17 ноября, выздоровели 1557 человек.

На сегодняшний день в больницах находятся 399 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки было госпитализировано 43 пациента.

У 375 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 24 человека находятся в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц за прошедшие сутки 52 человека, а с начала пандемии — 977.

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