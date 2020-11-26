За сутки подтверждено 898 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека, в больницах — 489 пациентов

В среду в Латвии подтверждено 898 новых случаев Covid-19, четыре инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Один умерший пациент входил в возрастную группу 55-60 лет, двое — от 70 до 75 лет, еще один — 80-85 лет.
За прошедшие сутки сделано 8024 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 15 171 человек, выздоровели 17 19 пациентов.
На сегодняшний день в больницах находятся 489 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За прошедшие сутки было госпитализировано 94 пациента.
У 458 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 31 пациент находится в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц за прошедшие сутки 36 человек, а с начала пандемии — 1162.