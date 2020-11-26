За сутки подтверждено 898 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека, в больницах — 489 пациентов
Foto: Imago/Scanpix/LETA

В среду в Латвии подтверждено 898 новых случаев Covid-19, четыре инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Один умерший пациент входил в возрастную группу 55-60 лет, двое — от 70 до 75 лет, еще один — 80-85 лет.

За прошедшие сутки сделано 8024 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 15 171 человек, выздоровели 17 19 пациентов.

На сегодняшний день в больницах находятся 489 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки было госпитализировано 94 пациента.

У 458 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 31 пациент находится в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц за прошедшие сутки 36 человек, а с начала пандемии — 1162.

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