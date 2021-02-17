За сутки подтверждено 946 новых случаев Covid-19, скончались 22 человека

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 946 новых случаев Covid-19, скончались 22 пациента с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших четыре пациента в возрасте от 50 до 60 лет, три — от 60 до 70 лет, восемь — от 70 до 80 лет, семь — от 80 до 90 лет.

Во вторник сделан 12 251 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 78 643 человек, умерли 1508 человек.

За сутки госпитализированы 92 пациента с Covid-19, в том числе восемь человек переведены в другие медучреждения, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Из больниц за прошедшие сутки выписаны 113 пациентов, в том числе девять переведены в другие медучреждения.

В настоящее время в больницах Латвии лечение проходят 882 пациента с Covid-19, в том числе в 796 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 86 — в тяжелой.