За сутки пожарно-спасательная служба получила 55 вызовов, из них 12 – ложные

В четверг Государственная пожарно-спасательная служба приехала на 55 вызовов. 15 — на пожар, 28 на спасательные работы, а 12 вызовов были ложными.

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Утром пятницы спасатели получили вызов в волость Зиру Вентспилсского края — там горела крыша хлева, площадью в 150 квадратных метров. До прибытия пожарных из хлева вывели всех животных. Пламя не распространилось на здания, находящиеся по соседству.

Также уже сообщалось, что вчера спасатели VUGD нашли тело юноши, который в конце минувшей недели упал в Торговый канал Лиепаи. Поиски юноши продолжались несколько дней, полиция привлекла к ним водолазов Национальных вооруженных сил, а также Государственной пожарно-спасательной службы.