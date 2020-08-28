За сутки случаи Covid-19 выявлены в Риге, Даугавпилсе и Аглонском крае
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Из констатированных за прошедшие сутки девяти случаев заражения Covid-19 четыре зарегистрированы в Риге, три - в Даугавпилсе и два - в Аглонском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В Риге сейчас 57 зараженных Covid-19, а Даугавпилсе и Аглоне - менее пяти. В ЦПКЗ агентству ЛЕТА подтвердили, что больные коронавирусом в Аглонском крае не связаны с недавно проходившим там религиозным праздником.

Трое инфицированных Covid-19 лиц за прошедшие сутки было зафиксировано в возрастной группе 20-29 лет, двое в возрастной группе 60-69 лет, по одному в возрастных группах 30-39, 40-49 и 50-50 лет, а один старше 70 лет.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Даугавпилс
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