За сутки в Латвии — 15 новых больных COVID-19, в Литве один, в Эстонии девять

За сутки медики провели 533 анализа и выявили 15 новых заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Общее количество заболевших в Латвии достигло 86 человек. Всего в стране проверены 2677 человека.

В Литве за прошедшие сутки был выявлен еще один случай заражения новым коронавирусом, общее число заболевших достигло 34 человек.

В Эстонии, где до этого наблюдался очень быстрый рост числа заболевших, за сутки были зафиксированы только девять новых случаев. Сейчас общее число больных в Эстонии составляет 267 человек. Всего проверено 2259 человек.

Как уже сообщалось, 12 марта в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация. Запрещены все собрания больше 50 человек, отменены публичные мероприятия, закрыты школы и вузы. С 17 марта прекращено все международное пассажирское сообщение.