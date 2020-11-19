За сутки в Латвии 366 новых случаев Covid-19, четверо пациентов скончались
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За прошедшие сутки проведено 3323 анализа на Covid-19 и 366 результатов оказались положительными, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались четверо пациентов — двое в возрастной группе 65-75 лет, еще двое в возрасте 85-95 лет.

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За прошедшие сутки проведено 3323 анализа на Covid-19 и 336 результатов оказались положительными, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались четверо пациентов — двое в возрастной группе 65-75 лет, еще двое в возрасте 85-95 лет.

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