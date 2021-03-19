За прошедшие сутки в Латвии выявлено 622 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались 10 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Двое умерших были в возрасте от 40 до 49 лет, один — в возрастной группе от 50 до 59 лет, еще один в возрасте от 60 до 69 лет, двое — в возрасте от 70 до 79 лет, четверо — в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего за сутки проведено 16 904 анализа, доля положительных результатов составила 3,7%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 372,7 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 96 524 человека.