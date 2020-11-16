За сутки в Латвии выявлено 89 новых случаев Covid-19, трое инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Один из скончавшихся находился в возрастной группе 75 — 80 лет, еще двое — 85 -90 лет.

За прошедшие сутки было сделано 2343 теста на Covid-19, 3,8% показали положительный результат.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 10 636 человек, выздоровели 1515 человек.

На сегодняшний день в Латвии скончались 126 пациентов, у которых был подтвержден Covid-19.