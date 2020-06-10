За сутки в Латвии не госпитализировано ни одного пациента с Covid-19
Foto: F64

За последние сутки в Латвии выявлено три новых случая коронавирусного заболевания Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего во вторник, 9 июня, был сделан 1731 тест на Covid-19.

В целом количество выздоровевших после Covid-19 составляет 794 человека.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии проведено 121 783 теста, заболевание выявлено у 1092 человек. 26 пациентов с Covid-19 скончались.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что во вторник не было госпитализировано ни одного человека с Covid-19. В больницах находятся 11 пациентов, у семи заболевание средней тяжести, четверо пациентов - в тяжелом состоянии. Выписаны из больниц 167 пациентов, переболевших Covid-19.

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rus.DELFI.lv

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