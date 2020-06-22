За сутки в Латвии не выявили ни одного нового случая Covid-19

За последние сутки в Латвии было сделано 1163 теста на Covid-19. Ни один из них не дал положительного результата, свидетельствует информация Центра контроля и профилактики заболеваний.

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Госпитализация также не понадобилась ни одному из пациентов с Covid-19.

В данный момент в стационарах лечатся девять человек. Восемь из них находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. Согласно информации Национальной службы здоровья, на данный момент 173 пациента из стационаров выписаны.

В целом в Латвии было сделан 139 024 теста на Covid-19. Вирус подтвержден у 1111 человек. 903 из них вылечились, 30 умерли.