За сутки в Латвии подтверждено 567 новых случаев Covid-19, скончались два пациента
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки в Латвии выявлено 567 новых случаев Covid-19, скончались два пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Один умерший входил в возрастную группу от 40 до 49 лет, второй - от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 391,9 до 401,1 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 478 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 89 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 13 112тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,3%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 154 789 случаев Covid-19, умерли 2684 человека с коронавирусом.

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