За сутки в Латвии умерли 79 человек с коронавирусом
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Во вторник, 16 ноября, в Латвии выявлен 1501 новый случай Covid-19, получены сообщения о смерти 79 больных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 30-39 лет (один человек), 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (шесть человек), 60-69 лет (18 человек), 70-79 лет (15 человек), 80-89 лет (30 человек), 90-99 лет (три человека), 99-109 лет (два человека). Из них - 69 не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 10 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 1058,7 до 994,4 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 970 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 531 был вакцинирован.

Во вторник сделано 12 059 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,4%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 243 340 человек, 3848 человек с этим заболеванием умерли.

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SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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