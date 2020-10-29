За сутки в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19, умер один пациент, в больницах — 197 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В среду в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19, скончался один пациент (в возрастной группе от 85 до 90 лет) с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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За прошедшие сутки сделано 5105 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5395 человек, выздоровели 1406 пациентов, скончались 64 человека.

Вчера пациент умер в Вентспилсе (Северо-Курземская региональная больница).

Одновременно, вчера было госпитализировано 35 пациентов с Covid-19. В настоящий момент в больницах находятся 197 человек с коронавирусом, в том числе 8 пациентов в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохранения.

По данным ЦПКЗ, в 32% случаев, где удалось выяснить конкретные источники, заражение произошло от членов семьи или родственников, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков.

На рабочих местах заразились 24%, в учреждениях образования — 13% выявленных вчера новых больных.

Перевощиков отметил, что существенны также показатели заражения в лечебных учреждениях и центрах социального ухода — 10% и 7% новых случаев соответственно, пишет агентство LETA.

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