За сутки в Латвии выявлен только один новый случай Covid-19

За последние сутки в Латвии выявлен только один новый случаей Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Вчера в Латвии сделано только 718 тестов на Covid-19, а в целом с начала эпидемии проведен 89 123 анализа, Covid-19 подтвержден у 1009 человек.

662 человека уже выздоровели, 19 человек скончались.

Вчера госпитализированы 4 пациента с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 28 человек, у 25 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 128 человек, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья (NVD).