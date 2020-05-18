За сутки в Латвии выявлен только один новый случай Covid-19

За последние сутки в Латвии выявлен только один новый случаей Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
Вчера в Латвии сделано только 718 тестов на Covid-19, а в целом с начала эпидемии проведен 89 123 анализа, Covid-19 подтвержден у 1009 человек.
662 человека уже выздоровели, 19 человек скончались.
Вчера госпитализированы 4 пациента с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 28 человек, у 25 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Из больниц выписано 128 человек, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья (NVD).