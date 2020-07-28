За сутки в Латвии выявлен только один случай Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1574 теста на коронавирусное заболевание Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего с начала пандемии в Латвии сделано 193 445 тестов, выявлено 1220 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.

За последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести. С начала пандемии из больниц было выписано 190 пациентов, переболевших Covid-19.