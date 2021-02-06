За сутки в Латвии выявлено 1044 новых случая Covid-19, 18 человек скончались

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1044 новых случая Covid-19, скончались 18 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Умершие входили в возрастные группы от 40 до 95 лет.

В пятницу сделано 11 439 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,1%

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 71 320 человек. Умерли 1327 человек, что составляет 1,86% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии был подтвержден у 10 824 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 567,4 случая.