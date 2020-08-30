За сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии были выявлены 12 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (SPKC). За сутки было проведено 1777 анализов.

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По данным ЦПКЗ, восемь заболевших - это контактные лица, трое - вернулись из-за границы (Украина), еще с одним инфицированным человеком ведутся переговоры. Эпидемиологическое расследование продолжается.

С начала пандемии в Латвии сделано 250 709 тестов на Covid-19, выявлено 1393 инфицированных. 1163 человека выздоровели, 34 человека скончались.

В стационаре находятся четыре пациента, из них трое в среднетяжелом состоянии, еще у одного болезнь проходит в тяжелой форме.

Всего из стационаров было выписано 205 пациентов.

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