За сутки в Латвии выявлено 208 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Латвии выявлено 208 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 2779 лабораторных анализов, доля положительных результатов — 7,5%.

Из общего числа заболевших 69 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, в свою очередь, 139 заболевших были привиты. Один умерший человек входил в возрастную группу 60-69 лет, второй — в категорию 70-79 лет.

14-дневный кумулятивный показатель составил 122,3 случая на 100 000 жителей. С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден у 828 822 человек.