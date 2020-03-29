За сутки в Латвии выявлено 42 новых случая заражения Covid-19, общее количество достигло 347

Коронавирус подтвержден у еще 42 человек, общее количество заболевших в Латвии выросло до 347, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний.

Пробы на Covid-19 взяты еще у 1046 человек, а в целом анализы на вирус сдали 13 805 человек.

Как сообщалось, на этой неделе эпидемиологи заявили, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19, когда во многих случаях не удается установить, как заразился человек.

По большей части заболевание выявлено у достаточно молодых людей. Как говорят специалисты, это свидетельствует о ранней стадии эпидемии. По словам главного специалиста-инфектолога Минздрава Уги Думписа, "сначала болеют молодые и подвижные, а потом они заражают старших, сидящих дома". Поэтому стратегия Латвии — уделять внимание молодым заболевшим, пока они не успели заразить пенсионеров.