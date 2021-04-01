За сутки в Латвии выявлено 638 новых случаев Covid-19, скончались 14 пациентов

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 638 новых случаев Covid-19, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 14 человек с этим диагнозом.

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Четверо умерших были в возрасте от 50 до 59 лет, один в возрасте от 60 до 69 лет, семеро — от 70 до 79 лет, еще двое — от 80 до 89 лет.

Всего за сутки проведены 18 174 анализов, доля положительных результатов составила 3,5%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 372 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом в Латвии заразился 103 001 человек.