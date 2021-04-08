За сутки в Латвии выявлено 740 новых случаев Covid-19, скончались 17 пациентов с этим диагнозом

За последние сутки в Латвии было проведено 24 155 тестов на Covid-19. Выявлено 740 новых случаев заболевания, 17 человек скончались, свидетельствует обобщенная Центром контроля и профилактики заболеваний (SPKC) информация.

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Среди умерших два человека входили в возрастную группу 50-59 лет, трое были в возрасте 60-69 лет, четверо — в возрасте 70-79 лет, шестеро — в возрасте 80-89 лет, двое — в возрасте 90-99 лет.

Доля положительных тестов составила 3,1%, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей в течение 14 дней — 337.6.

В целом в Латвии Covid-19 заболели 105 916 человек.