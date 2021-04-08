За сутки в Латвии выявлено 740 новых случаев Covid-19, скончались 17 пациентов с этим диагнозом
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За последние сутки в Латвии было проведено 24 155 тестов на Covid-19. Выявлено 740 новых случаев заболевания, 17 человек скончались, свидетельствует обобщенная Центром контроля и профилактики заболеваний (SPKC) информация.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Среди умерших два человека входили в возрастную группу 50-59 лет, трое были в возрасте 60-69 лет, четверо — в возрасте 70-79 лет, шестеро — в возрасте 80-89 лет, двое — в возрасте 90-99 лет.

Доля положительных тестов составила 3,1%, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей в течение 14 дней — 337.6.

В целом в Латвии Covid-19 заболели 105 916 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

38

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США