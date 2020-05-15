За сутки в Латвии выявлено 8 новых случаев Covid-19, в Литве — 12, в Эстонии — 8

За последние сутки в Латвии выявлено 8 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Вчера в Латвии сделано 2156 тестов на Covid-19, а в целом с начала эпидемии проведен 85 431 анализ, Covid-19 подтвержден у 970 человек.

662 человека уже выздоровели, 19 скончались.

Вчера в больницу доставлено 5 новых пациентов в Covid-19, лечение в стационарах проходят 28 человек, у 25 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 123 человек, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья.

За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее их количество выросло до 1523, сообщило со ссылкой на Министерство здравоохранения Литвы, агентство LETA.

Сейчас коронавирусом все еще больны 498 человек, 965 человек считаются выздоровевшими. В изоляции находятся 260 человек.

В Литве от коронавируса умерло 54 человека, шесть заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

В лабораториях страны за сутки проверены 7994 пробы, общее число проверенных проб составляет 216 247.

За последние сутки в Эстонии коронавирус унес жизнь еще одного человека — скончалась пожилая женщина. За сутки добавились 8 позитивных результатов тестирования на коронавирус.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 975 первичных тестов на Covid-19, позитивными оказались 8 из них, то есть 0,8%, сообщил в пятницу департамент здоровья.

По состоянию на утро пятницы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 42 пациентам, из них пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 287 человек, завершены 297 случаев заболевания.

По состоянию на пятницу выздоровели в Эстонии 1375 человек.

Всего в Эстонии сделаны 68 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 1766 тестов (2,6%).