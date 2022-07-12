За сутки в Латвии выявлено 995 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Латвии выявлено 995 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего было проведено 3957 лабораторных анализов, доля положительных результатов — 25,1%.

Из общего числа инфицированных 379 человеков не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 616 заболевших были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 404,7 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 842 127 жителей.