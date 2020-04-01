За сутки в Латвии выявлено рекордное число заболевших Covid-19

За прошедшие сутки выявлено еще 48 новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 446 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).
Пробы на Covid-19 взяты еще у 1003 человек, а в целом анализы на наличие заболевания сдали 15 810 человек.
На сегодняшний день госпитализированы 28 пациентов с Covid-19, у 25 из них заболевание средней тяжести, у троих — в тяжелой форме.
Как пояснил главный специалист Министерства здравоохранения по инфектологии Уга Думпис, рекордное число выявленных случаев связано с тем, что накануне Covid-19 заразились по крайней мере 27 человек в приюте "Синий Крест" в Риге. Среди них как постояльцы, так и работники приюта.
Iepriekšējā diennaktī veikti 1003 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, infekcija apstiprināta 48 cilvēkiem. LV kopā veikti 15810 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 446 personām.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 1, 2020
28 pacienti stacionēti, tai skaitā 25 ar vidēju slimības gaitu, 3 ar smagu (@VMNVD dati)