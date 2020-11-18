За сутки в Латвии выявлены 442 новых случая Covid-19, скончался молодой пациент

За прошедшие сутки проведены 7857 анализов на Covid-19 и 442 результата оказались положительными, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались пять человек, один из которых был в возрастной группе 30-35 лет.

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Кроме молодого пациента, скончался один человек в возрасте от 50 до 55 лет, один в возрасте от 70 до 75 лет, и двое в возрастной группе от 80 до 90 лет.

Доля положительных результатов составляет 5,6%. Всего в Латвии заболели 11 356 человек и 1557 выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, во вторник в больницы поступили 45 пациентов. Всего в стационарах лечатся 370 пациентов, из них 16 в тяжелом состоянии. За сутки были выписаны 49 пациентов.