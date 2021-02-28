За сутки в Латвии зафиксировано 376 новых случаев Covid-19, умерли 4 человека

За минувшие сутки в Латвии выявлено 376 новых случаев Covid-19, умерли 4 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Двое умерших входили в возрастную группу 70-79 лет, один - 80-89 лет и еще один - 90-99 лет.

В субботу сделано 4839 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 86 186 человек, умерли 1618 человек.

Показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 496,9 случаев на 100 тыс. жителей. В четверг впервые с середины декабря прошлого года он опустился ниже 500.