За сутки выявлен 1021 новый случай заболевания Covid-19; скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
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В целом проведено 3925 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 26%.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 580,8 случаев на 100 тысяч населения.
Скончался один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 80 до 89 лет. Два пациента не были привиты.
С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 908 852 человек.
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