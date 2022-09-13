За сутки выявлен 1021 новый случай заболевания Covid-19; скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В целом проведено 3925 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 26%.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 580,8 случаев на 100 тысяч населения.

Скончался один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 80 до 89 лет. Два пациента не были привиты.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 908 852 человек.