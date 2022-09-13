За сутки выявлен 1021 новый случай заболевания Covid-19; скончались три пациента
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За сутки выявлен 1021 новый случай заболевания Covid-19; скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В целом проведено 3925 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 26%.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 580,8 случаев на 100 тысяч населения.

Скончался один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 80 до 89 лет. Два пациента не были привиты.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 908 852 человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai