За минувшие сутки в Латвии сделано 5235 тестов на Covid-19, выявлен 171 новый случай заболевания. Таким образом, процент положительных результатов составил 3,3%, что ниже, чем в последнее время.

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При этом Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщает, что двое пациентов, у которых ранее был констатирован коронавирус, за минувшие сутки умерли. Одному было 70-75 лет, второму 80-95 лет. Точный возраст умерших не называется.

Таким образом, общее число умерших с диагнозом Covid-19 в Латвии достигло 79 человек. С начала пандемии заболевшими были признаны 6439 латвийцев, из них 1444 уже официально признаны вылечившимися.

В стационар помещено 36 человек, общее число проходящих лечение в больнице пациентов с Covid-19 достигло 249 человек. У 236 из них заболевание средней тяжести, 13 человек находятся в тяжелом состоянии.