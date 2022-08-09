За сутки выявлен 1731 новый случай заболевания Covid-19; скончались четыре пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 6590 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 26,3%.

Среди заболевших 759 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 972 пациента были привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1023,8 случая на 100 тысяч населения.

Среди скончавшихся три пациента в возрасте от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Три пациента не были привиты.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 875 821 человека.