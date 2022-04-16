За сутки выявлен 191 новый случай Covid-19, скончались три человека

В Латвии за последние сутки, 15 апреля, зарегистрирован 191 новый случай Covid-19, получены данные о смерти трех пациентов. Такие данные приводит Центр профилактики и контроля заболеваний (SPC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего за 15 апреля сделано 1463 лабораторных теста на Covid-19, из них 13,1% оказались положительными. Среди новых случаев заражения 50 человек не были вакцинированы или не прошли курс вакцинации, а 141 человек был вакцинирован.

Совокупный двухнедельный показатель заболеваемости коронавирусом в Латвии за последние сутки снизился с 633,8 до 574,5 случаев на 100 000 населения.

За минувшие сутки скончались три человека с признаками коронавируса: по одному в возрасте 50-59 лет, 70-79 лет и 90-99 лет. Двое из умерших были непривиты или не прошли полный курс вакцинации, еще один был привит.

Всего за время пандемии в Латвии скончались 5699 человек, инфицированных Covid-19. Коронавирус лабораторно подтвержден у 812 877 человек.