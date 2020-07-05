За сутки выявлен один новый случай Covid-19, число выздоровевших достигло 1000 человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В субботу было проведено 1042 теста на Covid-19, а в целом с начала пандемии — 157 826.

Согласно опубликованным 4 июля данным, в целом количество выздоровевших после Covid-19 достигло 1000 человек или 88,96% от 1124 заболевших.

Умерли 30 инфицированных коронавирусом, что составляет 2,7% заболевших.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не было госпитализировано новых пациентов с Covid-19. На данный момент в больницах находятся пять пациентов с новым коронавирусом, у четырех заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.