За сутки выявлено 1133 новых случая Covid-19, скончались 11 человек
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За минувшие сутки было сделано 5970 лабораторных тестов на Covid-19, из которых 1133 оказались позитивными. Доля положительных случаев — 19%.

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Из 1133 подтвержденных вчера случаев заболевания 843 приходятся на привитых жителей, а 290 — на тех, кто не вакцинировался или не завершил курс вакцинации.

Получены сообщения о 11 летальных исходах. Скончались один человек в возрасте 50-59 лет, трое — в возрасте 60-69 лет, двое — 70-79 лет, четверо — 80-89 лет, один — 90-99 лет. Среди скончавшихся пятеро не были привиты, шесть человек прошли курс вакцинации.

Кумулятиный двухнедельный показатель заболеваемости на 100 000 жителей: 481,1.

За время пандемии Covid-19 инфицировались 815 533 человек.

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