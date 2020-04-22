За сутки выявлено 13 новых случаев Covid-19, умерли два пациента

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 13 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 761 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1364 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии — 39 336 человека.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки были госпитализированы пять пациентов с Covid-19. В общей сложности в больницах находятся 42 пациента с Covid-19, у 37 заболевание средней тяжести, три человека — в тяжелом состоянии.

Из стационаров выписан 71 пациент, переболевших Covid-19.

Из регистра пациентов с коронавирусом были исключены 133 человека. Таким образом, выздоровели 18% от констатированных в Латвии больных.

К настоящему моменту в Латвии скончались 11 пациентов с Covid-19, в том числе за последние сутки — двое (в возрастной группе от 50 до 55 и от 80 до 85 лет). У пациентов были хронические заболевания.