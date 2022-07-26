За сутки выявлено 1368 новых случаев заболевания Covid-19; скончались пять пациентов

За сутки в Латвии выявлено 1368 новых случаев заболевания Covid-19; скончались пять пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В целом проведено 4669 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 29,3%.

Среди заболевших 545 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 823 пациента были привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 772,5 случая на 100 тысяч населения.

Среди скончавшихся три пациента в возрасте от 70 до 79 лет, два — от 80 до 89 лет. Три пациента не были привиты.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 856 617 человек.