За сутки выявлено 1575 новых случаев Covid-19, скончались три человека
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За минувшие сутки в Латвии выявлены 1575 новых случаев Covid-19, скончались три человека, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 4527 лабораторных тестов, доля положительных результатов - 34,8%.

Из общего числа инфицированных - 604 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 971 человек был привит.

Скончались два человека в возрастной группе от 70 до 79 лет и один пациент в возрастной группе 90-99 лет. Двое скончавшихся пациентов не были привиты или не завершили курс вакцинации.

14-ти дневный кумулятивный показатель составляет 861,6 случаев на 100 000 жителей. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 860 303 жителей.

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