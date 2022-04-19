За сутки выявлено 172 новых случая Covid-19, скончался один человек

За минувшие сутки в Латвии выявлено 172 новых случая Covid-19, один человек скончался, информирует Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Из выявленных зараженных 34 не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, в свою очередь, 138 человека были привиты. Скончавшийся входил в возрастную группу 80-89 лет и был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости - 482,1 случаев на 100 тысяч населения.

Всего было проведено 2338 лабораторных тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,4%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден у 813 415 жителей Латвии.