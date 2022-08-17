За сутки выявлено 1736 новых случаев заболевания Covid-19; скончались пять пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 4838 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 35,9%.

Среди заболевших 716 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1020 пациентов были привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1025,6 случаев на 100 тысяч населения.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, один — от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Четыре пациента не были привиты.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 887 046 человек.